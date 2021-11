Cop26: Timmermans, lavoreremo duramente per smettere di utilizzare il carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea lavorerà duramente per smettere di utilizzare il carbone. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, nel suo intervento in qualità di delegato dell’Ue alla Cop26, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si chiude oggi a Glasgow. Timmermans ha espresso la sua delusione per la nuova formulazione sul carbone, ma ha approvato il fatto che l’accordo sia imminente. "Non è un segreto per questo incontro che l'Unione europea avrebbe voluto andare anche oltre il testo iniziale sul carbone”, ha detto Timmermans. "Questa è una conseguenza della nostra dolorosa esperienza con il carbone. Sappiamo tutti che la ricchezza europea è stata costruita sul carbone. E se non ci liberiamo del carbone, anche la morte europea sarà costruita sul carbone", ha aggiunto il vicepresidente della Commissione Ue. (Rel)