Business news: cinque anni fa la demonetizzazione in India, critiche dall’opposizione

- L’opposizione politica in India ha criticato il governo per la sua politica economica nel quinto anniversario della demonetizzazione, la privazione del valore legale delle banconote da 500 e 1.000 rupie per contrastare l’evasione fiscale e la contraffazione. Il segretario generale del Partito comunista marxista (Cpim), Sitaram Yechury, ha affermato che l’iniziativa ha “decimato il settore informale” e che “il denaro sporco non è stato recuperato mentre i ricchi sono diventati più ricchi”. Priyanka Gandhi, dirigente del Congresso nazionale indiano (Inc), ha parlato di un “disastro”, evidenziando che la corruzione, i soldi in nero e i contanti non sono diminuiti. Anche cinque anni fa il Congresso, all’epoca come adesso principale forza di minoranza, per voce dell’allora vicepresidente, Rahul Gandhi, definì la demonetizzazione un “disastro” mentre l’ex primo ministro Manmohan Singh denunciò una “cattiva gestione monumentale”. (Inn)