Business news: SoftBank riporta perdite per 3,5 miliardi di dollari, pesa la stretta della Cina sul digitale

- Il gruppo giapponese SoftBank ha riportato perdite nette pari a 3,5 miliardi di dollari nel trimestre tra luglio e settembre del 2021, causate in particolare dalla stretta delle autorità cinesi sulle compagnie tecnologiche sulle quali la compagnia ha investito in passato. “Siamo nel pieno di una tempesta”, ha osservato il direttore esecutivo di SoftBank, Masayoshi Son, dicendosi tuttavia ottimista sul futuro degli investimenti della società. A pesare sulla performance del gruppo giapponese è stato in particolare il crollo del valore delle azioni del colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, in calo del 35 per cento nel trimestre concluso il 30 settembre. SoftBank possiede circa il 25 per cento delle azioni di Alibaba. A provocare le perdite, tuttavia, è stato anche il calo del prezzo delle azioni della sudcoreana Coupang, sulla quale il gruppo giapponese ha investito attraverso il suo fondo Vision Fund. Il trimestre luglio-settembre è stato il primo in cui SoftBank ha riportato perdite nette dopo quello gennaio-marzo del 2020, all’inizio della pandemia di Covid-19. Il trimestre aprile-giugno del 2021 aveva invece visto la compagnia registrare un profitto netto di oltre 6,7 miliardi di dollari. (Git)