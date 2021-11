Business news: Cina, vendite di veicoli elettrici in aumento del 141 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina hanno registrato un incremento del 141,1 per cento nel mese di ottobre, raggiungendo le 321 mila unità. Lo afferma l'Associazione cinese delle autovetture, precisando che la casa automobilistica nazionale Byd ha detenuto le maggiori quote di mercato con 80 mila veicoli venduti, seguita da Tesla con 54 mila veicoli. Secondo Cui Dongshu, segretario generale dell'associazione, la presenza di auto ibride ed elettriche nel mercato crescerà stabilmente nel corso del 2022, quando le vendite dovrebbero registrare un incremento del cinque per cento. Relativamente al settore delle auto a combustione, i dati parlano di un progressivo calo dell'indice di gradimento. Lo scorso ottobre, la produzione è infatti diminuita del 4,1 per cento su base annua mentre le vendite hanno subito una contrazione del 13,9 per cento rispetto al 2020. (Cip)