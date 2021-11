Cop26: Guterres, risultato di Glasgow è un compromesso che non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato della Cop26 è un compromesso che riflette gli interessi, le contraddizioni e lo stato della volontà politica nel mondo di oggi. Lo ha scritto su Twitter il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, commentando l’accordo raggiunti pochi minuti fa a Glasgow durante la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. “È un passo importante, ma non basta. È ora di entrare in modalità di emergenza. La battaglia per il clima è la battaglia delle nostre vite e quella battaglia deve essere vinta”, ha scritto Guterres. (Nys)