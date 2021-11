Business news: Hanoi guida la ripresa delle catene di fornitura nel Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le catene di fornitura che dal Sud-est asiatico garantiscono l'approvvigionamento di materiali e componenti essenziali alla manifattura globale sono in corsa per recuperare la piena operatività a seguito dle calo dei casi di coronavirus, dopo mesi di tagli alla produzione e blocchi degli stabilimenti in Paesi come Thailandia, Vietnam e Malesia. Proprio il Vietnam appare in testa alla ripartenza: secondo i media locali, circa 200 stabilimenti industriali nel Paese sotto contratto della Nike hanno ripreso le operazioni, e un parco industriale ad Ho Chi Minh City che ospita stabilimenti operati da Samsung Electronics e Intel "fornirà assistenza per facilitare il ritorno alla piena produzione delle strutture di entrambe le aziende entro questo mese", ha dichiarato un responsabile al quotidiano "Nikkei". Le attività industriali nel Vietnam hanno dovuto subire pesanti restrizioni a partire dallo scorso luglio: tra le condizioni imposte dalle autorità per proseguire la produzione figurava in alcune aree l'obbligo per le aziende di trattenere i dipendenti sul luogo di lavoro 24 ore su 24, dovendo di fatto riconvertire aree degli stabilimenti a dormitori. Alle aziende era stato anche imposto di limitare il numero dei lavoratori al 30-50 per cento della capacità ordinaria. Il numero dei casi di Covid-19 in Vietnam è gradualmente calato nelle scorse settimane: ad oggi si registrano circa 7mila casi giornalieri, meno della metà rispetto al picco di oltre 17mila casi registrato ad agosto. (Fim)