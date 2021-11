Business news: Kazakhstan, transito merci in aumento del 2,4 per cento rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il transito di merci attraverso il Kazakhstan è aumentato del 2,4 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2020. Lo ha comunicato il ministro dell’Industria e dello Sviluppo delle infrastrutture, Beibut Atamkulov. “Nel campo dei trasporti, nonostante la pandemia il volume totale del transito nei primi nove mesi dell’anno è stato pari a 17,5 milioni di tonnellate, in crescita del 2,24 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, ha affermato Atamkulov. (Res)