Sicurezza: gruppo hacker viola il sistema di posta elettronica dell'Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di hacker ha compromesso il sistema di posta elettronica esterno dell'Fbi. Gli hacker, secondo quanto riferito da "Bloomberg", hanno inviato decine di migliaia di email da unaccount dell'Fbi avvertendo di un possibile attacco informatico, secondo quanto riferito da Spamhaus Project, un'organizzazione non governativa che tiene traccia dello spam e di minacce informatiche. L'Fbi ha fatto sapere che, insieme alla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, è "a conoscenza dell'incidente di questa mattina relativo alle centinaia di e-mail false partite da un account di posta elettronica @ic.fbi.gov". "Quest'indagine è ancora in corso e non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni in questo momento", ha affermato l'Fbi in una nota. L'agenzia per la sicurezza statunitense ha più sistemi di posta elettronica e quello che sembra essere stato violato sabato viene utilizzato da agenti e dipendenti amministrativi possono utilizzare per inviare email al pubblico, secondo Austin Berglas, direttore dei servizi professionali presso la società di sicurezza informatica BlueVoyant. Di conseguenza non sarebbe il sistema di email classificata a essere stato compromesso. (segue) (Nys)