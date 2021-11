Sicurezza: gruppo hacker viola il sistema di posta elettronica dell'Fbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi sono iniziati intorno alla mezzanotte fra venerdì e sabato a New York con una seconda offensiva a partire dalle 2 del mattino, secondo Spamhaus. L'organizzazione non profit ha affermato di stimare che i messaggi di spam alla fine abbiano raggiunto almeno 100 mila caselle di posta. I messaggi erano tutti firmati dal dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti e avvertiva i destinatari del fatto che l'autore della minaccia sembrava essere l'esperto di sicurezza informatica Vinny Troia, che l'anno scorso ha condotto un'indagine sul gruppo di hacker The Dark Overlord. Secondo Spamhaus non c'era alcun malware allegato alle e-mail. Il gruppo ha ipotizzato che gli hacker potessero aver tentato di diffamare Troia o che tessero organizzando un attacco volto a creare fastidi all'Fbi, inondando il Bureau di chiamate. (Nys)