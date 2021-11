Business news: Vietnam, all’esame piano da 17 miliardi di dollari per migliorare rete aeroportuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti del Vietnam ha preparato e sottoposto alla valutazione del governo una proposta per il miglioramento della rete aeroportuale del Paese al costo di 17,65 miliardi di dollari entro il 2030, un quarto degli investimenti per l’intera industria. Le migliorie includono sistemi avanzati di gestione del traffico aereo, hub per la manutenzione, logistica e centri di addestramento per i piloti. In cima alle priorità ci sono gli aeroporti internazionali Noi Bai della capitale Hanoi, Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City e Long Thanh nella provincia di Dong Nai, quest’ultimo in costruzione. Inoltre, dovrebbero essere ristrutturati altri 22 scali e dovrebbero esserne costruiti sei nuovi. (Fim)