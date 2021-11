Business news: Covid, restrizioni allentate per la ristorazione a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi Singapore allenta le restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19, come annunciato dal co-presidente della task-force ministeriale, Gan Kim Yong. Le persone pienamente vaccinate e appartenenti allo stesso gruppo familiare possono consumare pasti fuori di casa in gruppi fino a cinque persone. Per gli individui provenienti da diversi gruppi familiari resta invece il limite di due persone al tavolo. Per il momento il provvedimento non si applica a chioschi e bar. (Fim)