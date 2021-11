Business news: Cina, unità veicoli elettrici Evergrande venderà 174.83 milioni di nuove azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità veicoli elettrici di Evergrande venderà 174.83 milioni di nuove azioni, con l'obiettivo di ampliare i finanziamenti alla produzione di veicoli a nuova energia (Nev). Lo annuncia la piattaforma "Asia Financial", aggiungendo che la vendita frutterà al colosso immobiliare 64,2 milioni di dollari. L'unità veicoli elettrici ha spiegato che l'iniziativa consentirà al marchio Hengchi, di proprietà della società, di avviare la produzione delle sue prime auto sportive il prossimo anno. Tuttavia, la casa automobilistica è ancora in attesa della formale approvazione del governo della Repubblica popolare per operare sul mercato. (Cip)