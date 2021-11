Business news: Fiera import-export di Shanghai, accordi di cooperazione in calo del 2,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta Fiera internazionale dell'import-export (Ciie) di Shanghai chiude con la stipula di accordi di cooperazione commerciale per 70,62 miliardi di dollari, registrando un calo del 2,6 per cento rispetto allo scorso anno. Lo rende noto l'emittente statale cinese "Cctv", citando Sun Chenghai, vicedirettore responsabile del comitato organizzativo. All'evento hanno partecipato tremila imprese provenienti da 127 Paesi e regioni, che dallo scorso 5 novembre hanno allestito i propri stand presso il National Exhibition Convention Center della città costiera. L'Expo è stato inaugurato da un videomessaggio del presidente cinese, Xi Jinping, il quale ha annunciato l'ulteriore apertura del mercato domestico agli investimenti esteri, promettendo maggiori iniziative sul piano internazionale per favorire la crescita delle economie in via di sviluppo. (Cip)