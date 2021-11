Business news: Foxconn acquisterà impianti della statunitense Lordstown Motors

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese Foxconn acquisterà parte degli impianti di Lordstown Motors, azienda statunitense leader nella produzione di veicoli elettrici. È quanto riferito dall’azienda di Taipei, che ha confermato anticipazioni circolate nei mesi scorsi precisando che il valore della transazione ammonta a 230 milioni di dollari. L'accordo garantirà a Foxconn l’acquisizione di gran parte dell’impianto di assemblaggio della compagnia, che farà da base per la creazione di una joint-venture tesa a progettare veicoli elettrici per il mercato globale. L’azienda ha inoltre annunciato di aver acquistato azioni della Lordstown Motors per 50 milioni di dollari. (Cip)