Etiopia: rilasciato il cooperante italiano Alberto Livoni

- È stato rilasviato in Etiopia il cooperante italiano Alberto Livoni, rappresenta Paese dell'organizzazione non governativa Volontari per lo sviluppo internazionale (Vis). A darne notizia è la stessa Ong in un comunicato. "Finalmente siamo lieti di comunicare il rilascio del nostro collega Alberto Livoni, trattenuto in stato di fermo in Etiopia negli scorsi giorni. L’operazione condotta dall’ambasciata italiana in Etiopia, a cui va il nostro ringraziamento per l’instancabile impegno, ha portato oggi a rilasciare l’operatore Vis italiano in buone condizioni", si legge nella nota. "Restiamo in apprensione per i due operatori Vis locali ancora trattenuti in stato di fermo, continuiamo a seguire la loro situazione auspicando anche per loro l'immediato rilascio", conclude il comunicato. (segue) (Res)