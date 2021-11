Etiopia: rilasciato il cooperante italiano Alberto Livoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Livoni era in stato di fermo dallo scorso 6 novembre insieme ad altri due dipendenti dello staff locale del Vis. Il cooperante si trova ad Addis Abeba dal marzo scorso insieme ad altri due volontari del Vis. Gli arresti rientrano nell’ambito della retata effettuata negli ultimi giorni dalle autorità federali contro esponenti tigrini per stanare sospetti complici del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), in guerra con le forze federali. Il tutto dopo che lo scorso 3 novembre il governo ha imposto lo stato di emergenza in risposta all’avanzata sulla capitale delle forze del Tplf e dell’Esercito di liberazione oromo (Ola). (Res)