Business news: al via a Dubai l'Africa Oil Week, piattaforma globale per stimolare investimenti nel settore petrolifero upstream

- Ha preso il via l’8 novembre a Dubai la conferenza Africa Oil Week, la piattaforma globale per stimolare affari e transazioni nel settore petrolifero upstream africano. Giunto alla sua 27ma edizione, l'evento riunisce rappresentanti di governi, compagnie petrolifere nazionali e internazionali, investitori e fornitori di servizi offrendo quattro giorni di approfondimenti, panel ministeriali e sessioni progettate per guidare gli investimenti nel settore petrolifero upstream in Africa. Gli organizzatori hanno confermato la partecipazione dei principali ministri dell'Energia e degli organismi di regolamentazione di tutta l'Africa. Inizialmente prevista dal 5 all'11 novembre a Città del Capo, la conferenza Africa Oil Week è stata trasferita a Dubai dagli organizzatori a seguito di consultazioni con i clienti tra cui figurano TotalEnergies, Chevron, Tullow Oil, Eni, Pgs e Fugro. (Res)