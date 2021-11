Business news: Marocco, insicurezza alimentare al 28 per cento nel biennio 2018-2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pianificazione agricola del Marocco negli ultimi 20 anni e il conseguente aumento della produzione, nel Regno nordafricano l’insicurezza alimentare si è attestata intorno al 28 percento tra il 2018 e il 2020. Lo rende noto uno studio del professor Michael Tanchum docente di relazioni internazionali del Mediterraneo e del Medio Oriente presso l'Universidad de Navarra pubblicato sul think tank statunitense Middle East Institute. Il Marocco, spiega il rapporto, condivide le sfide legate alla sicurezza alimentare con Tunisia e Algeria. “L’autosufficienza alimentare è stata alla base dello sviluppo del Regno a partire dall’indipendenza”, dichiara lo studio, sottolineando come la crescente dipendenza del Paese dalle importazioni alimentari rappresenti “un pericolo crescente per il suo tessuto socio-economico”. Secondo il rapporto, con il lancio nel 2008 del Green Morocco Plan (Plan Maroc Vert, Pmv) le esportazioni agricole sono aumentate del 117 per cento dal 2010 al 2020 creando 342 mila posti di lavoro. (Mar)