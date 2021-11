Kosovo-Ue: premier Kurti incontra a Parigi Borrell, focus su cooperazione regionale e dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato a Parigi il primo ministro kosovaro Abin Kurti, a margine del Forum per la pace. Borrell ha affermato su Twitter che si è discusso della cooperazione regionale, della lotta alla corruzione e che sono necessari progressi "urgenti" nel processo di dialogo tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti. "Abbiamo sollevato l'integrazione europea, l'imminente discussione del Consiglio affari esteri sui Balcani occidentali e un importante impegno bilaterale", ha aggiunto Borrell. Secondo il quotidiano kosovaro "Telegrafi", Kurti ha in programma a Parigi anche un incontro con il presidente del Montenegro Milo Djukanovic e il presidente francese Emmanuel Macron. (Alt)