Kosovo: Kfor, il contingente italiano effettua donazioni nel settore dell'istruzione

- Il contingente italiano in Kosovo, impiegato nella missione Nato denominata Joint Enterprise, nella prima decade di novembre ha realizzato due importanti progetti di cooperazione Civile – Militare a favore della popolazione kosovara nel settore dell'istruzione pubblica. Le donazioni sono state realizzate dal Centro amministrativo d'intendenza (Cai) di Peja/Pec e dall'Unità italiana del Regional Command West (RC-W) di Kfor con i Diavoli Gialli del 185mo Reggimento artiglieria paracadutisti effettivi alla Brigata Folgore dell'Esercito Italiano. La prima donazione, è stata effettuata in località Bec a favore dell'Istituto scolastico denominato Casa per la Pace, gestito dalle Suore dell'Ordine di San Basilio. Il colonnello Walter Petruccelli, attuale direttore del Cai interforze, ha coordinato un'attività di sponsorizzazione a favore dell'istituto a cui molte ditte hanno autonomamente aderito. In particolare, si legge in un comunicato, sono intervenute le ditte kosovare che hanno rapporti con il contingente italiano, i negozi Post Exchange presenti all'interno della base Villaggio Italia e le ditte italiane che riforniscono il contingente all'estero. L'attività di sponsorizzazione ha permesso di raccogliere e donare alle suore un voucher di gasolio da riscaldamento di 2.679 litri, articoli di cancelleria e giocattoli; tutti beni in favore dei bambini dell'istituto che appartengono a diverse etnie e fede religiosa. (segue) (Res)