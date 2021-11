Kosovo-Serbia: premier Kurti, riconoscimento reciproco centrale per normalizzare rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia è il centro del futuro accordo per la normalizzazione delle relazioni. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Albin Kurti in un’intervista all’emittente “Atv”. "Il riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia non è alla fine del processo ma al centro dell'accordo e questo è un cambiamento positivo per il Kosovo ed è da questo deriva il panico del presidente della Serbia che credo sia stato smascherato e screditato come mai prima", ha detto Kurti, aggiungendo che la questione più importante nel dialogo con la Serbia sarà quella delle persone scomparse. Kurti ha ribadito l'opposizione all'iniziativa Open Balkan. "La Serbia non riconosce i nostri diplomi, documenti, sigilli o certificati. Non può esserci Open Balkan con una Serbia chiusa nei confronti del Kosovo. Lasciamo che la Serbia si apra prima al Kosovo, rimuovendo le barriere che ci pone e poi possiamo pensare a Open Balkan”, ha detto il premier. Kurti ha parlato anche della recente dichiarazione del rappresentante degli Stati Uniti, Gabriel Escobar, a sostegno dell'iniziativa, sottolineando che Washington "non si schiera contro, ma rispetta la posizione scettica del Kosovo nei confronti di tale iniziativa". Sull'apertura degli archivi dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Kurti ha affermato che in questo contesto c’è stata trasparenza. "I documenti della nostra guerra di liberazione sono gli archivi del Kosovo e sono sempre stati aperti all'Unmik, all'EULEX e al pubblico più ampio", ha detto Kurti. (Alt)