Kosovo: vicepremier Bislimi, in rapporto Commissione Ue riconoscimento lavoro su accordo targhe

- L'ultimo rapporto della Commissione europea sul Kosovo ha riconosciuto il lavoro del governo sul raggiungimento dell'accordo sulle targhe con la Serbia. Lo ha detto il vicepremier del Kosovo, Besnik Bislimi, durante la sua audizione di fronte alla commissione per l'integrazione europea dell'Assemblea kosovara. Bislimi ha affermato che il governo del Kosovo sta affrontando il processo di integrazione europea con grande priorità, aggiungendo di aver portato avanti molti processi che erano "in stallo". "Abbiamo analizzato attentamente il rapporto di 43 pagine e analizzato tutti i risultati. Una problematica che abbiamo notato è che la metodologia riflette solo le circostanze sul campo. Il rapporto parla dell'assenza di una maggioranza parlamentare e si riferisce al periodo pre-marzo", ha dichiarato Bislimi citato dal sito web "Ekonomia Online". Bislimi ha anche confermato che il 16 si svolgerà il prossimo round del dialogo facilitato dall'Ue tra i principali negoziatori del Kosovo e della Serbia. Nel frattempo, il deputato del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Blerta Deliu-Kodra, ha accusato il governo del Kosovo guidato da Albin Kurti per avere politicizzato il processo di dialogo e ha abbandonato la riunione della commissione in segno di protesta. (segue) (Alt)