Usa-Qatar: Washington e Doha rilanciano cooperazione bilaterale in tutti i settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Qatar ribadiscono il loro impegno a rafforzare la cooperazione in tutti i settori con la firma di diversi accordi, tra cui uno riguardante la protezione degli interessi di Washington in Afghanistan e un protocollo d’intesa per ospitare persone a rischio a causa della situazione di crisi afgana. È quanto emerge dal quarto dialogo strategico Usa-Qatar che si è tenuto ieri a Washington e co-presieduto dal segretario di Stato Usa Antony Blinken e il vicepremier e ministro degli steri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. “A testimonianza della nostra forte partnership, il dialogo di quest'anno ha affrontato questioni regionali e globali e ha avanzato la cooperazione bilaterale nei settori della salute, dell'assistenza umanitaria, dello sviluppo internazionale, del lavoro e dei diritti umani, della cooperazione per la sicurezza, dei cambiamenti climatici, del commercio e degli investimenti, della cultura e formazione scolastica”, si legge in una dichiarazione congiunta diramata dal dipartimento di Stato Usa. (segue) (Nys)