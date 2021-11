Usa-Qatar: Washington e Doha rilanciano cooperazione bilaterale in tutti i settori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottolineando una profonda cooperazione su questioni regionali, “i funzionari statunitensi e del Qatar hanno discusso delle sfide in Afghanistan e dello straordinario lavoro di squadra tra i due Paesi sul trasferimento negli Stati Uniti, attraverso il Qatar, di oltre 60.000 cittadini statunitensi, residenti permanenti legali, titolari di visti speciali di immigrazione e afgani a rischio”. Entrambe le parti hanno discusso degli sviluppi politici nella regione, in particolare le crisi in Siria, Yemen e Corno d'Africa. Gli Stati Uniti e il Qatar, si legge nella dichiarazione, restano profondamente preoccupati per la situazione in Cisgiordania e Striscia di Gaza, precisando che continueranno a lavorare insieme per migliorare le condizioni umanitarie ed economiche. (segue) (Nys)