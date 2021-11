Usa-Qatar: Washington e Doha rilanciano cooperazione bilaterale in tutti i settori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il dialogo strategico, le due parti hanno discusso delle opportunità di scambi tecnici e della collaborazione nel settore sanitario, in particolare quelli tra i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e il ministero della Sanità pubblica in Qatar. Gli Stati Uniti hanno nuovamente ringraziato il Qatar per i suoi generosi contributi alla lotta contro il Covid-19 all'interno degli Stati Uniti. Il Qatar e gli Stati Uniti hanno riconosciuto i recenti progressi compiuti dal Qatar per combattere la tratta di esseri umani e promuovere i diritti dei lavoratori. Le due parti hanno discusso dei diritti umani e hanno accolto con favore l'elezione reciproca al Consiglio per i diritti umani. (segue) (Nys)