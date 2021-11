Usa-Qatar: Washington e Doha rilanciano cooperazione bilaterale in tutti i settori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due governi hanno evidenziato il loro forte partenariato bilaterale in materia di sicurezza, anche nei settori della cooperazione tra le forze dell'ordine, dell'aviazione e della sicurezza delle frontiere, della lotta all'estremismo violento e della lotta al terrorismo e al finanziamento del terrorismo. Qatar e Stati Uniti hanno rilevato l'importanza di continuare a espandere la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra le forze dell'ordine. Nella dichiarazione le due parti hanno evidenziato il successo del coordinamento tra i governi nelle designazioni congiunte delle reti terroristiche. Gli Stati Uniti hanno sottolineato l'impegno del Qatar nel fornire 75 milioni di dollari in cinque anni nell'attuazione degli sforzi per sostenere il lavoro dell'Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite. (segue) (Nys)