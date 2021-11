Usa-Qatar: Washington e Doha rilanciano cooperazione bilaterale in tutti i settori (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il comparto della difesa, Washington e Doha hanno riaffermato l'impegno assunto nella Dichiarazione congiunta del 2018 sulla cooperazione per la sicurezza per promuovere la pace e la stabilità, contrastare il terrorismo e far crescere il duraturo partenariato di difesa Usa-Qatar. La delegazione degli Stati Uniti ha espresso apprezzamento per la generosa accoglienza da parte del Qatar delle forze statunitensi, la cooperazione sulle operazioni in Afghanistan e gli sforzi per migliorare le strutture e le infrastrutture critiche presso la base aerea di Al Udeid. Le delegazioni hanno inoltre discusso del solido rapporto di vendite militari estere, che continua ad aumentare la capacità e l'interoperabilità delle Forze armate del Qatar. Nella dichiarazione congiunta, le due parti hanno accolto con favore l'opportunità di celebrare il 50esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche nel 2022. Come primo passo, gli Stati Uniti hanno presentato i disegni del nuovo complesso dell'ambasciata statunitense, che sarà costruito a Doha. (Nys)