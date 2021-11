Quirinale: Renzi, elezione frutto di saggezza politica, evitare di bruciare candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io con la destra? Sono semplicemente stupito. Qualcuno applica il metodo Casalino e ancora non ha imparato. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto in collegamento a Linkiesta Festival oggi a Milano rispondendo alla domanda su quale potrebbe essere la sua posizione in vista della votazione del capo dello Stato. “Bisogna evitare di ripetere l'errore di Bersani nel 2013 quando ‘bruciò’ alcuni nomi come Marini e Prodi", ha ricordato, sottolineando che "per votare un nome occorre creare consenso, l’elezione del presidente della Repubblica è una cosa equilibrata e di saggezza politica, mettere paletti e dire no a tutti è l’esatto contrario di ciò che che serve”. “Italia Viva - ha concluso l’ex premier - vuole essere strumento attraverso il quale costruire il consenso più alto ascoltando le ragioni degli altri. Il nome del possibile candidato è la conclusione di questo percorso, l’importante è arrivarci su un processo politico”.(Rem)