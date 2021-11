Giustizia: Renzi, con nuovo csm ci sono condizioni per poter voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che la magistratura sia irriformabile, ammetto però che sulla giustizia siamo stati timidi al governo". Lo ha detto nel suo intervento a Linkiesta Festival organizzato a Milano, il leader di Italia Viva Matteo Renzi che sulla riforma della giustizia ha spiegato: “Ho piccole responsabilità perché nel mio governo potevamo fare di più". "Oggi in magistratura molto potere le hanno le correnti, dove contano soltanto qui e nel Pd - ha ironizzato Renzi - penso che dopo il nuovo csm ci saranno le condizioni per poter voltare pagina segnando l’inizio di una nuova stagione in cui i magistrati fanno carriera se sono bravi e non se appartengono a una determinata corrente”. “Occorre che al ministero della giustizia gli uffici tecnici non siano composti da magistrati, perché è come un’invasione di campo nella politica: il potere giudiziario non può fare parte del potere esecutivo”, ha chiosato Renzi.(Rem)