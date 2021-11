Italia viva: Renzi, io in una “relazione complicata” con il consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Diciamo che sono attualmente in una ‘relazione complicata’ con il consenso. Preferisco poter dare una mano ad aiutare le persone a costruire qualcosa di grande”. Lo ha detto, Matteo Renzi intervenendo oggi a Linkiesta Festival a Milano, per rispondere a una domanda sugli sviluppi futuri di Italia Viva all’interno del panorama politico italiano. L’ex premier ha infatti spiegato di non cercare un ruolo in prima persona, ma di volersi mettere a disposizione. “Con Carlo Calenda abbiamo condiviso molte cose e ci siamo divisi su altre. Adesso - ha sottolineato - penso che il punto fondamentale sia se si vuole costruire un’operazione più ampia". "In questo caso - ha proseguito - abbiamo il dovere di fare tutti uno sforzo per cercare le ragioni che ci uniscono. Il punto che va detto è di trovare punti in comune sulle questioni europee, poi se ciò che ci dividerà sarà insormontabile allora ok, ma non ne vedo per ora”. “Io voglio dire che non mi sento uno che possa essere considerato un problema, so quali sono i miei punti di forza e quelli di debolezza”, ha concluso.(Rem)