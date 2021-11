Business news: Cina, export in crescita del 27,1 per cento e importazioni del 20,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Cina nel mese di ottobre sono cresciute del 27,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, attestandosi a 300,2 miliardi di dollari, più di quanto atteso dagli analisti (22,7 per cento) ma in ribasso rispetto a settembre (28,1 per cento). Lo indicano i dati pubblicati dall'Amministrazione generale delle dogane. Sempre rispetto a un anno fa le importazioni sono cresciute invece del 20,6 per cento, attestandosi a 215,68 miliardi di dollari, in questo caso in rialzo rispetto al mese precedente (17,6 per cento). Il surplus commerciale di ottobre è stato dunque pari a 84,54 miliardi di dollari, superiore rispetto ai 66,76 miliardi di dollari di settembre. I dati confermano la resistenza del commercio cinese in un contesto di rallentamento dell'economia nazionale. Nel terzo trimestre del 2021 il prodotto interno lordo della Repubblica popolare è cresciuto del 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in netto calo rispetto al 7,9 per cento del secondo trimestre. Particolarmente negativa è stata la performance del settore produttivo, che a settembre ha fatto registrare il dato più debole dal marzo del 2020 a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e della crisi energetica che ha colpito diverse zone del Paese. (Cip)