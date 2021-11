Business news: Cina, completati tutti i preparativi per l'entrata in vigore dell'accordo Rcep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha completato tutti i preparativi per la piena attuazione del Partenariato economico regionale comprensivo (Rcep), l'accordo di libero scambio cui hanno aderito anche i dieci Paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), l'Australia, il Giappone e la Corea del Sud. Lo riferisce in un comunicato il ministero del Commercio di Pechino, secondo cui l'entrata in vigore del patto commerciale costituirà "un duro colpo per quanti perseguono l'unilateralismo e il protezionismo". In particolare, la Cina "ha completato tutti i piani per la riduzione dei dazi, per la modifica delle regole sull'origine dei beni e per l'aggiornamento dei software in uso alle autorità doganali", come spiegato dal direttore generale del dipartimento per il Commercio internazionale e gli Affari economici del ministero, Yu Benlin. Le attività preparatorie hanno anche incluso la formazione di 166 mila tra imprenditori, funzionari doganali e operatori commerciali. (Cip)