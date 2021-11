Business news: il colosso indonesiano del carbone Adaro punta sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso indonesiano dell'estrazione mineraria del carbone, Adano Energy, potrebbe generare metà delle sue entrate dalle energie rinnovabili entro un decennio grazie ad una strategia diversificazione delle attività attualmente incentrate sui combustibili fossili. Lo ha riferito a "Nikkei" l'amministratore delegato della compagnia, Garibaldi Thohir, precisando però che Paesi e sistemi economici in via di sviluppo come l'Indonesia necessitano di tempo per operare la transizione dal carbone, e che quest'ultimo rimarrà ancora centrale nel mix energetico di quello Stato. Ad oggi oltre il 90 per cento del fatturato di Adaro è generato dalle operazioni legate al carbone; secondo l'ad, tale percentuale potrebbe calare al 50 per cento entro dieci o 15 anni; Thohir, fratello maggiore del ministro indonesiano delle imprese di Stato, Erick Thohir, ha dichiarato che l'azienda sta già studiando progetti legati al fotovoltaico, all'idroelettrico e all'idrogeno, e che ulteriori dettagli verranno presentati entro la fine dell'anno. (Fim)