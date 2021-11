Migranti: Polonia-Francia, colloquio fra ministri Esteri su crisi al confine con Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo francese Jean-Yves Le Drian durante la quale ha illustrato la situazione al confine con la Bielorussia. Secondo quanto riferisce un comunicato della diplomazia di Varsavia, Rau ha illustrato i principi che la Polonia terrà in considerazione nel giudicare il suo sviluppo e nel prendere ulteriori decisioni. Il ministro polacco ha ringraziato per il sostegno politico della Francia e ha discusso delle opportunità per un'ulteriore cooperazione tra i due paesi. I due ministri hanno convenuto di confrontarsi regolarmente sull'andamento degli eventi. (Vap)