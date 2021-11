Governo: Renzi, Pd deve capire cosa vuol fare da grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi il Pd gioca a tentare di dividere chi ha accanto pur di arrivare a un risultato, pensano di poter creare la maggioranza per eleggere il presidente della Repubblica dividendo i partiti. È il partito dei bla bla bla”. È stato lapidario il leader di italia Viva, Matteo Renzi nel suo intervento oggi a Milano durante Linkiesta Festival nei confronti del Partito democratico. “Sul ddl Zan - ha proseguito - la sinistra ha discusso argomenti, ha sventolato la bandierina e non ha portato a casa il risultato. Noi portammo a casa la legge sulle unioni civili, e ora mi vengono a fare lezione sui diritti civili". "A Zan dico solo che se vuoi portare a casa un risultato fai un compromesso, non una battaglia ideologica o di partito, a me non interessano i sondaggi” ha proseguito Renzi. “Il Pd deve decidere cosa fare da grande, hanno deciso di avere il M5S in Europa, vogliono Paola Taverna". "Prima o poi si accorgeranno che questo Paese ha bisogno di una riforma costituzionale - ha chiosato Renzi - Io penso che per il bene del Paese ci voglia un sistema con monocameralismo, doppio turno e maggioritario”. Fondamentale sarà l’elezione del capo dello Stato: “Se lo farà Draghi e se sarà lui a gestire I fondi del Pnrr è un film, se lo gestirà un altro sarà un altro film”.(Rem)