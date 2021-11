Green Pass: a Milano manifestanti defluiscono da piazza Duomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È nelle sue fasi conclusive la manifestazione “no green pass” in piazza Duomo a Milano. I manifestanti, dopo essersi radunati sotto l’Arco della Pace questo pomeriggio, si sono diretti verso la piazza, attraversando la corte del castello sforzesco. In piazza Duomo li attendevano unità di polizia, carabinieri e guardia di finanza in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno intonato cori contro il presidente del consiglio Mario Draghi, il green pass e i giornalisti. Momenti di tensione quando un manifestante ha strattonato e afferrato un altro. È stato subito tirato fuori dalla manifestazione e portato via dagli agenti. In piazzo sono rimasti ormai solo qualche decina di manifestanti, anche a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città. (Rem)