Cop26: Sharma, è il momento delle decisioni

- È il tempo delle decisioni. Lo ha detto il presidente della Cop26, Alok Sharma, nella sessione conclusiva della conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si chiude oggi a Glasgow. "Ci siamo incontrati qui in circostanze straordinarie e le trattative sono state tutt'altro che facili", ha detto Sharma, aggiungendo di essere stato colpito dalla "determinazione" dei delegati a "concordare qualcosa di significativo per le persone e per il pianeta". Sharma ha poi invitato i delegati a esprimersi sulla dichiarazione finale. (Rel)