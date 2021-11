Green pass: Barbieri (Confcommercio), bene contenimento disagi, speriamo cortei del sabato non si ripetano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che un doveroso ringraziamento oggi vada fatto alle forze dell’ordine e alle istituzioni che, nonostante qualche momento di tensione, hanno contenuto i disagi provocati dalle manifestazioni irregolari di chi avrebbe voluto bloccare ancora la città". Lo scrive sul suo profilo Facebook Marco Barbieri, segretario gernerale di Confcommercio Milano, ricordando che "i sabati di protesta irregolare hanno provocato forti disagi alla città e danni economici alle attività commerciali. Speriamo quindi che questi episodi non accadano più. Chi vuole manifestare deve poterlo fare nel rispetto delle regole, diversamente non sarebbe tollerabile". "Il nostro appello è sempre alla responsabilità e alla coesione di tutti - conclude Barbieri - perché solo con l’impegno di ognuno di noi possiamo uscire definitivamente da questi mesi di fatica e dolore. Lo abbiamo detto spesso, non vanifichiamo i nostri sacrifici. Non possiamo permetterci ricadute, ma dobbiamo voltare pagina costruendo una ripartenza solida e duratura". (Rem)