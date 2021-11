Cop26: Sharma, "profondamente dispiaciuto" per svolgimento lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cop26, Alok Sharma, si è detto "profondamente dispiaciuto" per il modo in cui si è svolta la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Rivolgendosi alla plenaria riunita a Glasgow nel giorno conclusivo dei lavori, Sharma ha espresso il suo dispiacere per l’andamento dei lavori. "Mi scuso per come si è svolto questo processo, sono profondamente dispiaciuto”, ha detto Sharma. "Capisco la profonda delusione, ma è anche fondamentale proteggere questo pacchetto di accordi”, ha aggiunto il presidente della Cop26. (Rel)