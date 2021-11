Cop26: adottato il testo della dichiarazione finale della conferenza di Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo rivisto della dichiarazione finale della Cop26 di Glasgow è stato adottato. Come sancito dalla votazione condotta durante la giornata conclusiva della conferenza sul clima delle Nazioni Unite, il testo del documento, concordato da quasi 200 Paesi, delinea come il mondo vorrà contrastare gli effetti del cambiamento climatico. L’accordo giunge dopo 15 giorni di duri negoziati, estesi anche alla giornata odierna per trovare un’intesa che coinvolgesse i più importanti Paesi del mondo. (Rel)