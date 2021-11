Francia: presidenziali, domani dibattito fra i possibili candidati dei Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa domenica i cinque candidati del partito francese dei Repubblicani si incontreranno per un nuovo dibattito. È il secondo dibattito fra i cinque candidati che si contendono la leadership in vista del congresso del partito che servirà a decidere il candidato alle elezioni presidenziali del 2022. Questo nuovo confronto avrà luogo 48 ore prima della scadenza per l'adesione al partito, che ha visto il numero di iscrizioni aumentare di quasi il 50 per cento nelle ultime settimane. Xavier Bertrand, Valerie Pecresse, Michel Barnier, Eric Ciotti e Philippe Juvin si incontreranno alle 20:45 per affrontare quattro temi specifici: immigrazione, sicurezza, potere d'acquisto ed economia e qual è il posto della Francia nel mondo. (Frp)