Terrorismo: Meloni su minacce a Di Maio, uniti e compatti per opporsi a pericolo globale

- Solidarietà al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per le preoccupanti minacce ricevute dall'Isis. Lo afferma in una nota Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. “Il terrorismo islamico è un pericolo globale a cui ci si oppone restando uniti e compatti, non ci fanno paura: è dovere delle istituzioni e della politica italiana tenere alto il livello di guardia di fronte a un nemico che vuole sottomettere la nostra libertà”, ha detto. (Com)