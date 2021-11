Quirinale: Giacomoni (FI), per Berlusconi sarebbe coronamento impegno politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio sogno è far tornare Berlusconi a varcare le porte del Quirinale, "anche perché, dopo dieci anni e 5 presidenti del consiglio non indicati dal voto popolare, Berlusconi è ancora qua, come direbbe Vasco Rossi... Mi auguro che a febbraio Berlusconi possa salire al Quirinale". Così, intervistato da "Il Giornale", il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, secondo cui "sarebbe il coronamento di un impegno politico-istituzionale che un uomo della caratura di Silvio Berlusconi meriterebbe e l`unico modo per sanare una ferita profonda inflitta non solo a lui, ma alla storia del nostro Paese". (Com)