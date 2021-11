Vaccino: Fassina (Leu), riaprire discussione su sospensione brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le sorprese del DdL di Bilancio, all'art 90, c'è l'ammontare degli ulteriori finanziamenti per l'acquisto dei vaccini: 1,85 miliardi di euro per il 2022, per ora. Sono risorse enormi, analoghe all'incremento per il fondo Sanitario Nazionale. Sommati a quanto già speso per la ricerca e l'acquisto di vaccini anti-Covid, si arriva ad oltre 5 miliardi. Sono denari dei contribuenti finiti in larga parte a ingrassare gli azionisti di Big Pharma, non a pagare i costi di ricerca, produzione e distribuzione dei vaccini. Va riaperto il capitolo della sospensione dei brevetti. È inaccettabile quanto accade, in un contesto dove è di moda la chiacchiera contro le disuguaglianze e l'inclusione sociale". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "Il G20 - aggiunge - poteva essere un'occasione preziosa, ma il nodo è stato rimosso. Va rimesso in agenda, anche perché la vigenza dei brevetti taglia fuori metà dell'umanità dalla vaccinazione, consolida la presenza del virus e relative varianti e inibisce il superamento dell'emergenza. Ogni tanto, le destre e i liberisti di complemento potrebbero aprire un fronte con i grandi interessi, invece di alimentare la guerra contro gli ultimi attraverso gli attacchi al Reddito di cittadinanza".(Com)