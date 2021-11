Africa: Di Maio partecipa a Padova all'incontro annuale di Cuamm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi a Padova all'incontro annuale di Medici con l'Africa Cuamm. L'edizione 2021, intitolata "Ripartire", è stata dedicata alla ripartenza dopo la fase più acuta della pandemia e al rilancio dell'impegno del Cuamm in Africa. Nel suo intervento, come riferisce una nota della Farnesina, Di Maio ha riconosciuto il grande impegno di Medici per l'Africa sin dalla sua fondazione, in tanti paesi africani e in Italia, in un'opera di assistenza e formazione a tutela della salute delle popolazioni africane, ma anche di divulgazione scientifica, sensibilizzazione e promozione della responsabilità sociale presso istituzioni e opinione pubblica. Il titolare della Farnesina ha riaffermato l'attenzione prioritaria rivolta all'Africa dall'Italia, nel quadro della sua azione multilaterale in veste di Presidenza G20 e nel solco della strategia di partenariato strategico coltivato dal nostro Paese con i partner africani. (segue) (Com)