Africa: Di Maio partecipa a Padova all'incontro annuale di Cuamm (2)

- Al riguardo, Di Maio ha richiamato la Conferenza "Incontri con l'Africa", ospitata il 7-8 ottobre a Roma, che ha visto la partecipazione di ben 30 ministri africani. Egli ha altresì confermato l'impegno prioritario della Cooperazione italiana nel Continente africano, che si articola in interventi per lo sviluppo sostenibile e in risposta alle principali crisi umanitarie. Ha poi ricordato come nel Disegno di legge di bilancio 2022-2024 sia stato previsto un aumento degli stanziamenti di Cooperazione verso l'obiettivo di allineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7 per cento. Il ministro ha infine attirato l'attenzione sull'importanza di intensificare gli sforzi per la vaccinazione in Africa, al fine di contribuire a raggiungere l'impegno, assunto al Vertice G20 di Roma, per l'immunizzazione del 40 per cento della popolazione mondiale entro la fine del 2021 e del 70 per cento entro la metà del 2022. (Com)