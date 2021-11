© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le deputate e i deputati del Pd sono vicini al ministro Luigi Di Maio. La nostra solidarietà per le nuove gravissime minacce dell'Isis. Queste intimidazioni non fermeranno l'impegno dell'Italia nella lotta al terrorismo internazionale". Così, in una nota, Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera. (Com)