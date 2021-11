Golfo: viceministra Sereni in visita negli Emirati e Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia domani la visita della viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, negli Emirati e in Bahrein. Lo riferisce una nota della Farnesina. Sereni si tratterà fino al 18 novembre e nel corso della missione negli Emirati avrà diversi incontri ufficiali e colloqui con rappresentanti della politica, del mondo economico e della cultura, oltre che con esponenti della società civile. La viceministra visiterà il padiglione Italia nell'ambito di Expo 2020 2020, dove parteciperà a una serie di eventi e manifestazioni, tra cui la presentazione della Global Tolerance Alliance e il Global Interfaith Summit. Il 17 novembre, Sereni sarà a Manama, in Bahrein, dove avrà alcuni incontri ufficiali e parteciperà alla costituzione dell'Italian – Bahraini Business Council. In serata inaugurerà la Mostra di Gioielli "Diva! Italian Glamour in Fashion Jewellery" presso il National Museum.(Res)