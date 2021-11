Sudan: esercito schierato a Khartum per prevenire scontri durante le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Sudan ha schierato le sue truppe nella capitale Khartum per prevenire eventuali scontri nel quadro delle proteste organizzate oggi contro il golpe militare dello scorso 25 ottobre ed il ripristino di un Consiglio militare di transizione (Cmt) con a capo il generale Abdel Fattah al Burhan. La manifestazione è stata indetta dalla Forze per la libertà ed il cambiamento (Ffc) - che già nel 2019 promossero le proteste che portarono alla deposizione del presidente Omar al Bashir - e da altri attivisti che hanno lanciato un appello a manifestare "a milioni" contro il nuovo Consiglio di transizione, che vede come vicepresidente il generale Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti), una volta alla guida delle famigerate milizie janjaweed e ritenuto dalle opposizioni un pericoloso alleato governativo. A capo del nuovo Cmt è riconfermato al Burhan. La nomina di un organo legislativo di transizione con a capo vecchi personaggi della politica militare sudanese è stata accolta con diffidenza dai governi occidentali, Stati Uniti in testa, che hanno esortato i generali a mettere fine alla gestione militare del potere. (Res)