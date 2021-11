Sanità: Fontana, eccellenza lombarda riceve ancora riconoscimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un riconoscimento per l'eccellenza sanitaria lombarda: due delle nostre asst, Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Nord Milano, si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto agli Oscar della Sanità "Lean Health Award 2021". Al premio hanno partecipato 63 aziende sanitarie pubbliche e private del mondo sanitario di tutta Italia. Il Papa Giovanni XXIII ha vinto per il progetto "Dal pronto soccorso ai reparti", l'azienda socio sanitaria territoriale Nord Milano, con la riorganizzazione "Nasa: nuove agende della specialistica ambulatoriale". Lo comunica, sulla sua pagina Facebook, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i risultati del "Lean Health Award 2021". (Com)